Alanya Milli Eğitim’den ‘Üniversite Tanıtım Günleri’

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Alanya’da eğitimine devam eden ve 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencileri için bir organizasyon düzenledi. Organizasyon kapsamında üniversite ve fakülte tanıtımları yapılırken, öğrencilerin geleceklerinde ircaa edecekleri meslekleri tanıyarak en doğru kararı vermeleri amaçlandı. ‘Üniversite Tanıtım Günleri’ adıyla hayat geçen organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er şu ifadelere yer verdi: “Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesi ve UNİLOOK Türkiye Tanıtım Organizasyonu işbirliği ile 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde Alanya’da eğitim öğretimine devam eden 12. sınıf öğrencilerimizin üniversite tercihlerine ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla “Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliği düzenledik. Çeşitli devlet ve özel üniversitelerimizden gelen öğretim üyeleri ve üniversite temsilcilerinin katkılarıyla Alanya’da öğrenim gören yaklaşık 3 bin 600 öğrencimize, hayatlarındaki en önemli karar verme süreçlerinden biri olan meslek seçimi sürecinde daha çok üniversite ve meslek grubu tanımalarına katkı sağlamaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte de öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Katılım sağlayan üniversitelerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde başarılar diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 19:34