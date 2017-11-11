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Alanya MHP'li Türkdoğan'ın düğününde buluştu

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Besna Erdem ile evlendi. Çiftin Goldcity Hotel'de yapılan düğünlerine yüzlerce davetli katıldı

Alanya MHP'li Türkdoğan'ın düğününde buluştu

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Besna Erdem ile evlendi. Çiftin Goldcity Hotel'de yapılan düğünlerine yüzlerce davetli katıldı

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:29
Alanya MHP'li Türkdoğan'ın düğününde buluştu
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YAKLAŞIK bir yıldır nişanlı olan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Besna Erdem, ömür boyu sürecek mutlulukları için 'Evet' dedi. Çiftin Kargıcak'ta bulunan Goldcity Hotel'deki düğünlerine, Alanya'dan ve şehir dışından yüzlerce davetli katıldı. Türkdoğan ve Erdem'in nikahını ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kıydı. Çiftin nikah şahitleri oldukça kalabalıktı. MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve eski MHP Milletvekili Hüseyin Yıldız şahitler arasındaydı. Davetlilerin huzurunda hayatlarının en mutlu 'Evet'ini söyleyen Mustafa Türkdoğan ve Besna Erdem uzun süre alkışlandı. Nikahın ardından Alanya'nın sevilen seslerinden Seçil Hüner Ünsal sahne aldı. Şarkılarıyla düğüne renk katan Seçil, güzelliği ile de büyüledi. Asıl sürpriz ise daha sonra yaşandı. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, düğüne katılan davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. 

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Anahtar Kelimeler:
MHPMustafa TürkdoğanBesna ErdemGoldcity Hotel
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