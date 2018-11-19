Alanya MHP'den kandil lokması

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın ev sahipliğindeki etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Belediye Meclis Üyesi Emine Çalış, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, meclis üyeliği aday adaylığı için yönetimden istifa eden isimler ile Vena Mağazası sahibi Ayşe Uysal katıldı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, yoldan geçen vatandaşa elleriyle lokma tatlısı ikram etti. Mevlid Kandili'nin önemine değinerek bu gecenin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni eden Türkdoğan, katılımcılara teşekkür etti