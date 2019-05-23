2016'NIN Mart ayında Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen ve Alanya’da binlerce vatandaşın katıldığı törenle toprağa verilen şehit Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli’nin ağabeyi, ülkücü camianın tanınmış siması Mustafa Nazilli’nin, MHP İlçe Kongresi’nde aday olacağı ve hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Önceki akşam İskele’deki Kıyı Restoran’da MHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Adem Er ve ülkücü gençlerle iftarda buluşan Mustafa Nazilli’nin, “Seçime 3 ay kala adaylığımı açıklayıp resmen sahaya ineceğim” dediği öğrenildi.
Alanya MHP'de 'Nazilli' sesleri
2016 yılının Ağustos ayında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalefet ettiği gerekçesiyle görevden alınan Hilmi Er’in yerine MHP İlçe Başkanı olarak atanan Mustafa Türkdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri’ni başarıyla geride bırakırken, önümüzdeki yıl yapılacak olağan kongrede karşısına güçlü bir rakip çıkacağı öğrenildi