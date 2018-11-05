Alanya merkezli kan bankası yolda

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına; Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri Savaş, Yönetim kurulu üyesi Dr.Öğr. Üyesi İsmail Topçu, kurucu üyeler, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar, Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve üyeleri, ALKÜ Rektörlüğü geri dönüşüm projesi sorumlusu Meryem Pınarbaşı, KIZILAY kan alma birimi sorumluları katıldı.

Kurucu Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici, dernek olarak en büyük hedeflerinin Alanya merkezli bir kan bankası kurmak olduğunu söyledi. Dikici : ”Antalya ve Mersin hattı üzerinde bir kan bankası merkezinin olmadığını gördük. Bunun üzerine dernek olarak çalışmalarımıza başladık. Alanya merkezli bir kan merkezinin Alanya’ya kazandırılması için düğmeye bastık.” dedi. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici daha sonra katılımcıları ilçeye kazandırmak istedikleri projeler hakkında bilgilendirerek destek istedi.

Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ise toplantıda Alanya’nın yararına olabilecek her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi.