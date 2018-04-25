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Alanya merkezdeki yollar S.O.S veriyor

Dim TV, Alanyalılara "Şehir içindeki yollardan memnun musunuz? Varsa şikayetleriniz nelerdir?" diye sordu

Alanya merkezdeki yollar S.O.S veriyor

Dim TV, Alanyalılara "Şehir içindeki yollardan memnun musunuz? Varsa şikayetleriniz nelerdir?" diye sordu

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:07
Alanya merkezdeki yollar S.O.S veriyor
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İŞTE vatandaşın yorum ve beklentileri:
‘ARAÇ KULLANAMAZ HALE GELDİK’
MURAT ER(SİMİTÇİ)
Bu konu hakkında düşünecek bir şey yok. Yollar yüzünden motorla giderken bel fıtığı oldum. Yollar çok berbat. Araç kullanamaz hale geldik.  Kaldırım daha da berbat. Motoruma bu yüzden yirmi gündür binmiyorum. Yolların yapılmasını istiyorum. 
‘PARKE DEĞİL ASFALT OLSUN’
LEVENT ULUDÜZ(ESNAF)
Gerçekten Alanya’nın yolları sorunlu, çok inişli çıkışlı ve çok bozuk. Turizmin çok yoğun olduğu merkezde böyle olmaması gerekiyor. Bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor. Asfalt sistemi getirilmesi gerek. Merkezde parke değil de asfalt olsa daha iyi olur. 
‘ENGEBELERDEN RAHATSIZIZ’
ALİ TEKİN(TAKSİCİ)
Yollardan memnun değilim. Yetkililer yolları daha güzel yapabilirler. Ara yollarda iyi yerlerde var kötü yerlerde var. Taksici olarak tümseklerden rahatsızız. Yolların daha güzel yapılmasını istiyorum. Parke değil asfalt olsun. 
‘ŞEHİR İÇİNE YAKIŞMIYOR’
YASİN AKÇA(BERBER)
Öncelikle geçen sene araç aldım. Arabadan şuan gacır gucur ses geliyor. Bunun nedeni yollar. Yollar düzgün yağ gibi olsa böyle olmaz. Özellikle Atatürk Caddesi’ne aracımı sokmak istemiyorum. Çünkü parkelerin biri aşağıda biri yukarıda. Atatürk Caddesi gibi bir caddeye bu yakışmıyor. Oraların sökülüp tekrar yapılması gerekiyor. Yapıyorlar ama sonradan orası tekrar çöküyor. Alanya gibi bir turizm memleketine yakışmıyor. Buradan belediye başkanımıza sesleniyorum. Başkanım yollara bakım yapmanız lazım. Kırsallara yatırımları yapıyoruz çok güzel, on numara projeleriniz var. Ama bunu şehir içine de yansıtmanız lazım. Böyle güzel bir turizm memleketine de şehir içine de yakışmıyor.

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