YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Alanya Anadolu Hastanesi'nde tedavisi süren Cemil Tunç (83), akşam saatlerinde vefat etti.Gazipaşa'nın sevilen simalarından olan Cemil Tunç'un, cumartesi günü Gazipaşa'da toprağa verileceği bildirildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Dim Medya, merhuma Allah'tan rahmet, Tunç Ailesi'ne başsağlığı diler.
Alanya medyasının acı günü: Cemil Tunç'u kaybettik
Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) eski Başkanı Fazıl Tunç ve AGC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tunç'un babaları Cemil Tunç aramızdan ayrıldı
YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Alanya Anadolu Hastanesi'nde tedavisi süren Cemil Tunç (83), akşam saatlerinde vefat etti.Gazipaşa'nın sevilen simalarından olan Cemil Tunç'un, cumartesi günü Gazipaşa'da toprağa verileceği bildirildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Dim Medya, merhuma Allah'tan rahmet, Tunç Ailesi'ne başsağlığı diler.
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