Alanya medyası Gazeteciler Günü'nde kahvaltıda buluşuyor

YARIN '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'. 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında çok önemli iyileştirmeler içeren 212 sayılı yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabulü üzerine tam 9 gazete sahibi yasayı protesto etme kararı aldı. Üç gün boyunca gazetelerini yayından kaldıracaklarını açıklayan gazete sahiplerine, gazetecilerden farklı bir tepki geldi. Bu gazetelerde çalışan gazeteciler, 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla sendika binası önünde toplanarak yürüyüş yaptı. Gazeteciler, patronların boykot kararı karşısında "Basın" adını verdikleri kendi gazetelerini sendikanın öncülüğünde çıkaracaklarını duyurdu. 11, 12 ve 13 Ocak 1961 tarihlerinde kendi gazetelerini yayınlamayı başaran gazetecilerin bu hareketinden sonra 10 Ocak günü 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' ilan edildi.

'10 OCAK MESLEK İÇİN ANLAMLI BİR GÜN'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. AGC Başkanı Dim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar, 10 Ocak 1961’de kabul edilen 212 sayılı yasa ile gazetecilere verilen haklar yıllar içinde geri alınmış ve hatta yok edilmiş olsa da, geleneksel olarak kutlanagelen '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' gazetecilik mesleğinin sorunlarının tartışıldığı ve bir araya gelerek kutlamaların yapıldığı bir gün olması nedeniyle anlamlıdır. 10 Ocak 1961’de yürürlüğe giren ve çalışan gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasa, gazetecilerin patronlara bağlı kalmadan özgürce ve sadece toplumun yararlarını gözetecek şekilde mesleklerini yapmalarına imkân sağlıyordu.

'ÇOK DİNAMİK BİR MEDYA VAR'

Ancak aradan geçen yıllar içinde medya sektöründe yaşanan gelişmeler, tekelleşme süreci ve maalesef bizzat gazetecilerin de hataları sonucunda bugünkü duruma gelindi. Biz gazeteciler '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir bayram olarak kutlarken, özellikle İstanbul merkezli medya sektörünün yaşadığı finansal ve teknolojik gelişmeler çalışanlara refah ve özgürlük getireceğine, maalesef sosyal güvenlikten yoksun ve sendikasız bir çalışma hayatı getirmiştir. Bizim açımızdan sevindirici olan, Alanya’mızda son derece dinamik, etkin, ahlaki ve etik değerlere sonuna kadar bağlı, seviyeli ve kaliteli bir medyanın bulunmasıdır. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın geleneksel Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını diler, saygılar sunarım."

ATA'YA ÇELENK SUNMA VE KAHVALTI

AGC yönetimi ve üyeleri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle yarın saat 10.00’da, 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya'yı ziyaret eden Ulu Önder Atatürk'ün iskelede gemiden karaya çıktığı noktada bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak. Gazeteciler, çelenk töreninin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ev sahipliğinde İskele Rıhtım Restoran'daki kahvaltıda bir araya gelecekler. Kahvaltıya gazetecilerin yanısıra Alanya'nın üst protokolü de katılacak.