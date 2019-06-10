Alanya meclisi kararını verdi! Şehit Zencirli’nin adı sokağında yaşatılacak

MECLİSTE, 14 Mayıs tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin adının ailesinin yaşadığı yer olan Mahmutlar Mahallesi’nde bir sokağa verilecek. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Adem Murat Yücel başkanlığında saat 14.00’de toplanacak meclis, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararlarının görüşülmesi ile başlayacak. Mecliste Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararları, imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü’nden gelen talepler görüşülecek. Meclis, dilek ve temenniler ile sona erecek. Toplantı, Dim TV’den de canlı olarak yayınlandı

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 16:17