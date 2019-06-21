Alanya Meclis üyesi Demirci, Antalya BŞB Başkanı oldu

Alanya Belediye Meclis Üyesi CHP’li Erkan Demirci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili oldu.

Alanya Meclis üyesi Demirci, Antalya BŞB Başkanı oldu
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ALPER KUTAY

GÖREVİNE bugün resmen başlayan Demirci, sabah mesaiye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki makamda başladı. 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevini Demirci’ye bıraktı. Demirci, bugün saat 19.00’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde yapılacak mezuniyet törenine katılarak, davetlilere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seslenecek. Demirci, ardından yeniden Antalya’daki görevine dönecek. Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2014’ten bu yana ilk kez bir Alanyalı, Antalya’da Büyükşehir Başkanvekili olarak mesaiye başladı. Demirci’nin görevi, 24 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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