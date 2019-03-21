Alanya markası A Milli Takımı’na sponsor oldu

A MİLLİ Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takımı ile Arnavutluk Milli Takımı karşılaşması saat 22.45'te başlayacak ve maç TRT1'den naklen yayınlanacak.Yiyecek-İçecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, Arnavutluk’a ihraç yaptıklarını söyledi. Bu nedenle sponsorluk için başvurduğunu anlatan Kırbıyık, başvurularının kabul edilmesi sonucu 22 Mart Cuma akşamı oynanacak Arnavutluk-Türkiye karşılaşmasında A Milli Takımı’nın sponsoru olduklarını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 18:05