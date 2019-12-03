Alanya mahkemesinden 'KKTC Başbakanı Tatar' kararı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Antalya’da hakkında yayın yapan ve yaptığı yayınlarda kişilik haklarına saldırıda bulunan yerel bir haber sitesine dava açtı. Alanya Adliyesi, 1’nci Sulh Ceza Hakimliğice bugün karara bağlanan dava, KKTC Başbakanı Tatar lehine sonuçlandı. Davada KKTC Başbakanı Tatar’ı Alanya’nın başarılı avukatlarından Adnan Özeren temsil etti. Avukat Özeren savunmasında, adı geçen kurumun 29.10 2019, 31.10.2019, 05.11.2019 ve 26.11.2019 tarihli sayılarında yer alan haberlerde müvekkili KKTC Başbakanı Ersin Tatar hakkında gerçeği yansıtmayan haberlere yer verdiğini ifade etti. Tatar’ın kişilik haklarına saldıran yayınların hukuka aykırı olduğunu savunan Özeren, söz konusu yayınlarla ilgili ayrıca Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikayette bulunduğunu kaydetti. İnternette erişime açık olan yayınların Tatar’ın mağduriyetini arttırdığına dikkat çeken Özeren, “Müvekkilim KKTC Cumhurbaşbakanlığı seçimleri nedeniyle hedef alınmaktadır” diyerek, erişimin engellenmesini talep etti. Özeren’in talebi üzerine Alanya 1’nci Sulh Ceza Hakimliği kişilik haklarına saldırıları teşkil ettiği gerekçesiyle yayınlara erişimin engellenmesi yönünde karar verdi. Karar, uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderildi.