Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları hasret giderdi

Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları, tam 31 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Hüsnü Koca, yemeğe Almanya'dan gelerek katıldı

Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları hasret giderdi

Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları, tam 31 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi. Hüsnü Koca, yemeğe Almanya'dan gelerek katıldı

10 Nisan 2018 Salı 23:10
Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları hasret giderdi
banner404

Toygar DİM

ALANYA Lisesi'nden 1987 yılında mezun olan 6 Fen C sınıfı öğrencilerinin düzenlediği yemek organizasyonu, Ahbap Köfte Restoran'da gerçekleştirildi. 31 yıl sonra gerçekleşen buluşmaya, dönemin 6 Fen C sınıfı Tarih Öğretmeni Oğuz Korum da 'Onur Konuğu' olarak davet edildi. Dönemin 6 Fen C sınıfı öğrencilerinden Hüsnü Koca, bu buluşmaya uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan gelerek katıldı. Oğuz Korum hem öğrencileri ile hasret giderdi, hem de o döneme ait anılarını anlatarak nostalji yaşattı.
Katılımcılar arasında Hüsnü Koca'nın yanısıra Emine Çalık, Ayşe Şahin, Fatma Aypak, Hüseyin Aydın, Kazım Doğan, Kerim Serdengeçti, Mehmet Genç, Mesut Anılgan,  Mustafa Nazilli, Mustafa Toksöz, Nuri Dalcı, Orhan Görgülü, Süleyman Kaya, Ümran Bozkurt, Şükran Işıl, Hasan Serdengeçti ve Serdar Kırkpınar da vardı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya LisesiMezunlarHüsnü KocaYemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgün Kardelen keşfetti
Özgün Kardelen keşfetti
Bakanlıktan önemli uyarı
Bakanlıktan önemli uyarı
Uluslararası iki top model Alanya'da tatil yaptı
Uluslararası iki top model Alanya'da tatil yaptı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim