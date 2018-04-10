Alanya Lisesi'nin 1987 mezunları hasret giderdi

Toygar DİM
ALANYA Lisesi'nden 1987 yılında mezun olan 6 Fen C sınıfı öğrencilerinin düzenlediği yemek organizasyonu, Ahbap Köfte Restoran'da gerçekleştirildi. 31 yıl sonra gerçekleşen buluşmaya, dönemin 6 Fen C sınıfı Tarih Öğretmeni Oğuz Korum da 'Onur Konuğu' olarak davet edildi. Dönemin 6 Fen C sınıfı öğrencilerinden Hüsnü Koca, bu buluşmaya uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan gelerek katıldı. Oğuz Korum hem öğrencileri ile hasret giderdi, hem de o döneme ait anılarını anlatarak nostalji yaşattı.
Katılımcılar arasında Hüsnü Koca'nın yanısıra Emine Çalık, Ayşe Şahin, Fatma Aypak, Hüseyin Aydın, Kazım Doğan, Kerim Serdengeçti, Mehmet Genç, Mesut Anılgan, Mustafa Nazilli, Mustafa Toksöz, Nuri Dalcı, Orhan Görgülü, Süleyman Kaya, Ümran Bozkurt, Şükran Işıl, Hasan Serdengeçti ve Serdar Kırkpınar da vardı.
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