Alanya Lisesi mezunlarının 50. yıl buluşması

ALANYA Öğretmenevi, haftasonunda dev bir buluşmaya sahne oldu. Çok sayıda öğrenciyi mezun eden ve birçok maziyi hatırasında barındıran Alanya Lisesi'nin 1968-69 yılı mezunları, emekli öğretmen Ahmet Çelik'in organize ettiği 50. yıl gecesinde buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, eski İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Fahri Yiğit, emekli öğretmen Haşim Yetkin, Ramazan Kılınçay, Erdil Yalım ve birçok tanıdık simanın olduğu renkli gece akşam yemeği ile başladı. Gecenin mimarı olan Ahmet Çelik, buluşmada yer alan eski öğretmenlerine, okul arkadaşlarına ve katılan herkese teşekkür etti. Piyanist şantör Mehmet Acar'ın keyifli müzikleri ile devam eden gece, ilerleyen saatlerde yerini eğlenceye bıraktı. Yıllar sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Alanya Lisesi 1968-69 yılı mezunlarının keyiflerine diyecek yoktu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2019, 17:01