Alanya Lisesi Mezunları buluştu: ALİSDER'den Aşure Etkinliği

Ramazan Özdemir

ALANYA Lisesi Mezunları Derneği, bugün Muharrem ayı vesilesiyle bir organizasyon yaptı. Alanya Lisesi bahçesinde gerçekleşen aşure gününde, mezunlar, öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler ve halka aşure ikramı yapıldı. Organizasyon hakkında konuşan Alanya Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Mevlüt Uysal, “Derneğimizi kısa bir süre içerisinde kurduk ve aşure organizasyonunu düzenledik” dedi. Alanya Lisesi’nden mezun olanlar da etkinlik hakkındaki düşüncelerini Dim TV’ye (dimtv.tv) aktardı. Derneğin kurucu üyeleri arasında olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Dim Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dİm, “Alanya Lisesi gurur duyduğum bir eğitim kurumu. Çok sayıda önemli mezun veren bir okul. Alanya Lisesi’yle ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu. Bir başka Alanya Lisesi mezunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya Lisesi mezunları olarak eskileri yad ettik. Etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, “Çok duygulandım. Bir sürü anımız var. Alanya’mızın sayılı liselerinden. Alanya Lisesi mezunu olarak derneğimizin her zaman yanındayız” dedi. Öte yandan AKP'nin kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de etkinliğe katılanlar arasındaydı.