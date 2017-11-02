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Alanya lifine yoğun ilgi

Alanya Belediyesi, muz lifi tanıtımına devam ediyor. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na ipek ve muz lifi ürünleri ile katılan Alanya Belediyesi’nin standına yoğun ilgi gösterildi

Alanya lifine yoğun ilgi

Alanya Belediyesi, muz lifi tanıtımına devam ediyor. Bu yıl 4.'sü düzenlenen Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’na ipek ve muz lifi ürünleri ile katılan Alanya Belediyesi’nin standına yoğun ilgi gösterildi

02 Kasım 2017 Perşembe 21:32
Alanya lifine yoğun ilgi
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Haber: Alper KUTAY

FUARA katılan ve yoğun ilgi gören Alanya Belediyesi standında sergilenen ipek ve muz lifi ürünlerinin yanı sıra Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tezgâhta dokuma ve muz lifi elde edilişi uygulamalı olarak gösterildi. Alanya standını ziyaret eden Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’ye ipek kozasından oluşturulan çiçek tablosu takdim edildi.

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Anamurlu BaşkanAlanyaAlanya BelediyesiMuz Lifi
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