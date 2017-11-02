Alanya lifine yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY

FUARA katılan ve yoğun ilgi gören Alanya Belediyesi standında sergilenen ipek ve muz lifi ürünlerinin yanı sıra Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tezgâhta dokuma ve muz lifi elde edilişi uygulamalı olarak gösterildi. Alanya standını ziyaret eden Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’ye ipek kozasından oluşturulan çiçek tablosu takdim edildi.