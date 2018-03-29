Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!

Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu

Son günlerde isimleri soygunlarla gündeme gelen kuyumcular, sandık başında gitti 

Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu

Son günlerde isimleri soygunlarla gündeme gelen kuyumcular, sandık başında gitti 

29 Mart 2018 Perşembe 10:38
Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu
banner404

ALANYA Kuyumcular Odası'nın seçimli olağan genel kurulu saat 10.00'da Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda başladı. Aynı zamanda Alanyaspor Başkanı da olan mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu'nun başkanlığını yaptığı odanın yeni yönetimini Mahmut Pelitoğlu, Hüseyin Girenes, Mehmet Kamburoğlu, Mehmet Köroğlu, Feyzullah Karadağ ve Ömer Şimdi oluşturuyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 29.03.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
Ömer ŞimdiFeyzullah KaradağMehmet KöroğluMehmet KamburoğluHüseyin GirenesMahmut PelitoğluYönetimOdaAlanyaKuyumcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kızını kaybeden babanın üçüncü kez yıkılışı
Antalya'da kızını kaybeden babanın üçüncü kez yıkılışı
Antalya'da yarısı limon, yarısı portakal meyve hayrete düşürdü
Antalya'da yarısı limon, yarısı portakal meyve hayrete düşürdü
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 29 Mart 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 29 Mart 2018

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim