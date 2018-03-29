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Alanya Kuşyuvası yolu trafiğe kapatıldı

Kuşyuvası’na giden alternatif yollardan biri olan Yalçı yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor

Alanya Kuşyuvası yolu trafiğe kapatıldı

Kuşyuvası’na giden alternatif yollardan biri olan Yalçı yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor

29 Mart 2018 Perşembe 16:37
Alanya Kuşyuvası yolu trafiğe kapatıldı
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri, Dim Vadisi üzerinden Kuşyuvası bölgesine giden alternatif yollardan biri olan Yalçı Mahallesi yolunda genişletme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Büyük kayaların bulunduğu yol güzergahında kırıcılar, kepçe ve dozerle genişletme çalışması yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genişletilen ve asfaltlanan Gümüşkavak Mahallesi yolunun devamı olan yoldaki çalışmaların tamamlanmasının ardından asfalt çalışması yapılacak. Yalçı Mahallesi yolunun da tamamlanmasıyla Dim Vadisi’ndeki 12 mahallenin yanı sıra yerli vatandaşların yaylalara, turistlerin de turlara gittiği Kuşyuvası bölgesine ulaşım daha rahat sağlanmış olacak. Çalışmalar nedeniyle Yalçı yolunun Kuşyuvası bağlantısı trafiğe kapatılmış durumda. Bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar yapılan çalışmalardan son derece memnun. Vatandaşlar, "Özellikle yaz aylarında Kuşyuvası bölgesine binlerce insan gidiyor. Bu bölgeye gitmek açısından ikinci bir alternatif yol olan Yalçı yolunun genişletilmesi araç trafiğini rahatlatacak. Bölgemize bu önemli yatırımları yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz" dediler.

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Son Güncelleme: 29.03.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
Dim VadisiYalçı YoluKuşyuvası
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