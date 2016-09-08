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Alanya Kurban Bayramı'na hazır

Alanya’da 12-15 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan mübarek Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken tedbirler alındı

Alanya Kurban Bayramı'na hazır

Alanya’da 12-15 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan mübarek Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken tedbirler alındı

08 Eylül 2016 Perşembe 10:18
Alanya Kurban Bayramı'na hazır
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BAŞBAKANLIKÇA, Kurban Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül Cuma) tam gün idari izinli sayılması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte, 12-15 Eylül 2016 tarihleri arasında kutlanacak olan mübarek Kurban Bayramında vatandaşların Alanya’da huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmeleri için gereken tüm tedbirler alındı.

TANRISEVEN HUZURLU BİR BAYRAM DİLEDİ

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven yaptığı açıklamada, Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirtti. 9 günlük bayram tatili dikkate alınarak geniş kapsamlı tedbirler alındığını ve bayram tatili süresince alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını söyleyen Kaymakam Tanrıseven, Alanyalılara ve Alanya’da tatilini geçirecek vatandaşlara huzurlu bir kurban bayramı  tatili geçirmeleri temennisinde bulundu. 

EMNİYET TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Alınan tedbirler kapsamında, Emniyet ve Jandarma, bayram süresince kalabalık cadde ve sokaklarda toplu taşıma araçları ile duraklar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, eğlence ve dinlence yerleri gibi halkın yoğun olarak bulunacağı yerlerde; olası yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve gasp olaylarına karşı yaya ve motorize ekipler görevlendirerek gerekli tüm tedbirleri alacak. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karayollarında, şehir-giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolü ve rutin uygulamalarının yanı sıra Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı da sahil bandından faaliyetlerini aktif şekilde sürdürecek.

Bayram tatili süresince oluşabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için karayollarında trafiğin tanzimi ve denetimi ile görevli ekiplere takviye personel görevlendirmesi yapılarak önemli kavşak, geçit ve güzergâhlarda sabit ekipler konuşlandırılacak. Radarla hız tespit ekiplerince ilçemiz merkezine giriş ve çıkış bölgelerinde denetimlere ağırlık verilecek.

HAYVAN PAZARLARI TİTİZLİKLE DENETLENECEK

Öte yandan Alanya genelinde kurulan hayvan pazarları ve hayvan kesim yerlerinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, gereken tedbirler alınarak denetimler titizlikle yürütülecek. Ayrıca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü eğlence yerlerine, gıda satışı yapan iş yerlerine ve sebze pazarlarına etkin denetimlerde bulunacak.  

KAMU KURUMLARI TAM FAAL
İlçe Sağlı Müdürlüğünce, Acil Servisler ve Ambulanslar, Kurban Bayramı süresince daha aktif hizmet verecek.
Sosyal Hizmet Kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce sağlanacak.
Kurban Bayramının huzur ve güven ortamında kutlanması için vatandaşlarımız ihbar, şikayet ve yardım taleplerini; aşağıdaki iletişim adreslerinden güvenlik birimlerine iletebilecekler.
İlçe Emniyet Müdürlüğü-155 (511 23 12)
İlçe Jandarma Komutanlığı-156 (513 10 03)
Acil Sağlık Hizmetleri- 112
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-174 (513 12 32)
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Son Güncelleme: 08.09.2016 10:28
Anahtar Kelimeler:
Alanya12-15 EylülKurban Bayram
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