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 Alanya Küçükhasbahçe'de polisten huzur toplantısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Küçükhasbahçe  Mahallesi'nde, esnaf ve vatandaşların katılımlarıyla huzur toplantısı yapıldı

 Alanya Küçükhasbahçe'de polisten huzur toplantısı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Küçükhasbahçe  Mahallesi'nde, esnaf ve vatandaşların katılımlarıyla huzur toplantısı yapıldı

11 Ocak 2018 Perşembe 17:13
 Alanya Küçükhasbahçe'de polisten huzur toplantısı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı,birim amirleriyle katılımıyla Küçükhasbahçe Mahallesi'nde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar ile huzur toplantısı yaptı. Toplantıda Müdür Çakmaklı emniyetin asayiş, kaçakçılık, organize ve trafik gibi konularda yapmış olduğu başarılı çalışmaları paylaştı. Soru cevap şeklinde geçen toplantıda Çakmaklı vatandaşların sorunlarını dinledi. Çakmaklı, polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede düşen görevleri hatırlattı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlanırken, ilgili birim amirlerimiz ise sorunları not aldı. Toplantı sonrasında vatandaşlar toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ilettiler.

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Haşim çakmaklıAllanya
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