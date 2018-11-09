Alanya Koşdavut Yolu asfaltla buluştu

ALANYA Belediyesi tarafından Alanya’nın doğu ve batı yaylalarında 50 kilometre olarak ihale edilen asfalt çalışmasının Koşdavut ve Söğüt arasındaki 17 kilometrelik yolun asfaltı tamamlandı. Başkan Adem Murat Yücel, yayla yollarındaki asfalt çalışmasının son ayağı olan Kaş- Çamlıca Yaylasında devam ettiğini söyledi. Yücel, “Doğu ve batı mahallelerinde vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda taahhüt ettiğimiz gibi 50 kilometre olarak ihale ettiğimiz asfalt çalışmasını tamamlıyoruz. Koşdavut ve Söğüt arası 17 kilometrelik asfalt tamamlandı. Şu an ekiplerimiz Kaş- Çamlıca Yayla yolunda çalışıyor. Buradaki 5 kilometre asfalt çalışması ile vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluyoruz. Bilindiği gibi bu bölge Gazipaşa’dan Alanya ve Gündoğmuş’a kadar yerli halkın yoğun olarak kullandığı bir yayla. Bugüne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine getirdik. Yaylalarımız konforlu yollara kavuştu. Bundan sonra da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden yayla yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.