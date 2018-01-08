'Alanya-Konya arası 2,5 saat olacak'

Haber: Alper KUTAY

AK Parti'nin verdiği sözleri birer birer tutarak hayata geçirdiğini ifade eden Konya Milletvekili Ömer Ünal, "Ak Parti seçim beyannamelerinde verdiği sözleri bir bir tutuyor. Bunlardan biri olan taşeron meselesi de 2017'de sonuca bağlanmış oldu. 1 Kasım seçim beyannamesinde taşeron düzenlemesi Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer almıştı. Seçim beyannamesinde yer alan tüm konular ile birlikte 1 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron meselesi de sonuca ulaştırılmış oldu" diye konuştu. Dizilere konu olan, "Aşkımız Beyşehir yolu gibi hiç bitmesin" denilen Konya-Beyşehir yolunun tamamlandığını söyleyen Ünal, "Çok yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. 122 kilometrelik Konya çevreyolunun 22 kilometrelik kısmı bitti. 49 kilometrelik kısmın ihalesi yine geçtiğimiz yıl yapıldı. Üçüncü kısım ihale çalışmaları da devam ediyor. 109 kilometrelik Çumra, Hadim, Taşkent, Alanya yolunun 25 kilometrelik kısmı tamamlandı. Ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin en yüksek viyadüğü olacak olan Eğitse Viyadüğü'nün de 2017 yılında ihalesi yapıldı. İnşallah bu projemiz de en kısa zamanda tamamlanmış olacak" diye konuştu.

