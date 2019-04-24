'Alanya kongre şehri olacak'

Kübra DUMAN

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), ulusal ve uluslararası ölçekte kongrelere ev sahipliği yapmaya devem ediyor. 29 Mart-25 Nisan 2019 tarihleri arasında geniş katılımlı 7 organizasyon düzenleyen ALKÜ, düzenlediği organizasyonlarla Alanya turizmine ve ekonomisine de girdi sağlıyor. Nisan ayını adeta kongreler ayına çeviren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bugün başlayacak 2 kongreye daha ev sahipliği yapacak.

DÜNYA TARIMINDA SON GELİŞMELER ALKÜ’DE TARTIŞILACAK

3 yıldır Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi (ECONAGRO) konferansı bugün başlıyor. 20 dolayında farklı ülkeden katılımcıların olacağı konferansın bu yılki davetli konuşmacıları, Avrupa Tarım ekonomisi Derneği 2011-2014 dönem Başkanı Prof. Dr. Alan Matthews ve İngiltere Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deborah Fahy Bryceson olacak. Konferansta bu yıl, Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerdeki son dönem gelişmeler 2 gün boyunca ilgili ülke akademisyenleri tarafından paylaşılacak. Bugün saat 10.00’da Kestel Sun Star Resort Otel’de gerçekleştirilecek konferansı Alanya’daki tarım kesiminin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Öte yandan bugün ALKÜ tarafından organize edilen bir diğer kongre ise 4rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019) olacak. Program 27 Nisan 2019 tarihinde son bulacak.

İŞTE ALKÜ’NÜN DÜZENLEDİĞİ BAZI KONGRELER

- 29-31 Mart tarihleri arasında 2. Uluslararası İnsani Bilimler Sempozyumu, 403 akademisyenin katılımıyla Alanya Bera Otel’de gerçekleştirildi. ALKÜ ve BABİR işbirliği ile düzenlenen uluslararası kongreye 26 ülkeden katılım sağlandı.

- 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında ALKÜ, Türkiye’nin en önemli Sosyal Bilimler Sempozyumu olan 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Katılan bildiri sayısı itibariyle sosyal bilimler alanında Türkiye’nin önde gelen sempozyumu olan etkinlik ile Alanya'nın ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılarak turizmine önemli katkıda bulunuldu. Kongrede Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Lübnan, Ürdün, Malezya, Katar gibi devletlerin bulunduğu 19 farlı ülkeden 549’u yerli ve 303’ü yabancı olmak üzere toplam 852 bildiri sunuldu.

- ALKÜ 20 Nisan 2019 tarihinde 10. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD) ile 2. Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi’ne (ISPES) ev sahipliği yaptı.

- ALKÜ, 23-24 Nisan 2019 tarihlerinde İslami Pazarlama Örgütü ve Karabük Üniversitesi’nin ortaklığında düzenlenen 10. Küresel İslami Pazarlama Kongresi’ne (GIMAC 10) ev sahipliği yaptı. Lumos Deluxe Hotel’de organize edilen kongreye Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Endonezya, Malezya, Pakistan, Libya, Cezayir ve Macaristan gibi 20 farklı ülke katılım gösterdi. Kongreye 50 farklı üniversite ve kurumdan 90 akademisyen katıldı.

'5 BİN KONUK AĞIRLADIK'

ALKÜ’nün düzenlediği organizasyonlarla Alanya turizmine ve ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, üniversitenin düzenlediği etkinliklere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çok sayıda seçkin akademisyenin katılım sağladığını söyledi. Pınarbaşı, kongrelere katılmak için aileleriyle birlikte Alanya’ya gelen binlerce akademisyenin Alanya’daki otellerde konakladığını ve bölgedeki işletmelerden alışveriş yaptıklarını kaydetti. Pınarbaşı, “Yalnızca son bir ayda ALKÜ kanalıyla Alanya’ya gelen yaklaşık 5 bin kişi, şehir ekonomisine girdi sağladı” dedi.

‘BİR GELEN BİR DAHA GELMEK İSTİYOR’

Pınarbaşı, “Katılımcılarımızın bir çoğu aileleriyle geliyor, burada konaklıyorlar. Alanya için müthiş bir tanıtım oluyor. Alanya’yı geziyorlar, görüyorlar. Buradan ev almak isteyenler oluyor. Emekli olduktan sonra buraya yerleşmeyi düşünenler oluyor. Gelenlerin hepsi akademisyen, statü olarak üst düzey insanlar. Hem tanıtım, hem de ekonomik girdi sağlıyoruz. Biz Alanya’yı kongre merkezi haline getireceğiz, hedefimiz bu. Yaptığımız kongrelerin bir çoğuna daha sonra tekrar ev sahipliği yapıyoruz. Üniversitemizin avantajı turizm bölgesi olması. Altyapımız müsait. Büyük bir teveccüh görüyor Alanya. Bir kongre yapan bir daha yapmak istiyor. Gelen misafirler çok mutlu dönüyor. Biz de üniversite olarak güzel organizasyonlar yapıyoruz elbette" şeklinde konuştu.