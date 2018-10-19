'Alanya Kızılay' hizmette

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katkılarıyla Alanya Kızılay Şubesi kurularak faaliyetlerine başladı. Alanya Kızılay Şubesi’nin kurulmasının ardından Alanya Kızılay Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Alanya Kızılay Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dikici, Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Basri Savaş, yönetim kurulu üyeleri Öğretim Üyesi Dr. Durkadın Demir Ekşi ve Öğretim Üyesi İsmail Topçu katıldı. Alanya Kızılay Şubesi yönetim kurulunda ayrıca ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, işadamı Cemal Palamutçu, Reşat Duran gibi isimler de bulunuyor.

‘EĞİTİM, SAĞLIK VE YARDIM KURULUŞUYUZ’

Alanya Kızılay Şubesi’nin faaliyetleri ve hedefleri hakkında Rektör Pınarbaşı’na bilgiler veren Başkan Mehmet Dikici, “Türk Kızılayı Cumhurbaşkanlığı himayesinde, kamu yararına dernek statüsünde, uluslararası çok büyük bir insani ve tıbbi yardım kuruluşudur. Ayrıca toplumun eğitilmesi sürecinde aktif rol almaktadır. Alanya’ya kapsamlı bir kan bankası ve kök hücre merkezi kazandırılması, insani yardım ve hayır faaliyetlerinin yürütülmesi, aşevi, öğrencilere burs, kıyafet ve diğer yardımların yapılması gibi çok sayıda proje için yola çıktık. Bu kadro dışında üniversiteden 30 civarında hocamız ve Alanya’yı temsilen 30 civarında değişik farklı iş ve mesleklerden isimler kurucu üye olarak bulunmaktadır” dedi.

‘AMACIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETMEK’

Yardım konusunda dünyanın en büyük kuruluşunun Kızılay olduğunu söyleyen Dikici, “Türk Kızılayı Alanya Şubesi İrtibat Ofisi’nin faaliyetleri için ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik katında bize bir ofis tahsis edilerek hizmete girmiştir. Hep birlikte hayra yönelmek, karşılıksız insani yardım ve faydalı faaliyetlere katkı sunmak isteyen herkesin maddi, manevi katkıları ile derneğimiz amacına yürüyecektir. Protokol ziyaretleri kapsamında ve yapılan temaslar konusunda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı bilgilendirdik. Rektörümüz, Türk Kızılayının Alanya’da yapacağı tüm faaliyetlere akademisyenlerimizce öncülük edilmesini ve Üniversitemiz ile birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayarak, desteklerini açıkça ifade etmiştir” şeklinde konuştu.

‘EN BÜYÜK HEDEFİMİZ KAN BANKASI KURMAK’

En büyük hedeflerinin Alanya’ya kan bankasını kazandırmak olduğunu ifade eden Alanya Kızılay Başkanı Dikici "Özellikle Antalya ve Mersin hattı üzerinde bir kan bankası merkezinin olmadığını gördük. Daha önce Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yapmış ama çeşitli sebeplerden ötürü kurulamamış. Bizim en büyük hedefimiz Alanya merkezli bir kan bankasını Alanya’mıza kazandırmak. 4 katlı bir Kızılay binası oluşturmak için büyük bir çabamız var. Bu merkezin bir katını idari bina, bir katını aş evi, bir katını kan bankası merkezi ve bir katını da eğitim ile konferans salonu olarak kullanacağız” diye konuştu.

