Alanya Kitap Günleri söyleşileri devam ediyor

20 EYLÜL Cuma günü başlayan “2. Alanya Kitap Günleri” Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Bu kapsamda alanında uzman birbirinden değerli yazar, eğitmen, yayıncı ve sunucu da vatandaşlarla buluşuyor.

“EN DEĞERLİ İŞ İNSANA YATIRIMDIR”

Asıl mesleği avukatlık olan Hayati İnanç yayıncılık, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk alanlarında edindiği tecrübe ve yaşanmışlıklarını salondaki konuklarıyla paylaştı. En değerli işin insana yatırım olduğunu söyleyen İnanç, Türk edebiyatının unutulmaz isimleri Karacoğlan, Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti gibi şairlerimizin şiirlerinden beyitler okudu. Ezberden 7 bin beyit okuyabilen Hayati İnanç, salondaki konuklarıyla bazı anekdotlar da paylaştı. Toplumsal dinamiklerin kaybedilmesinden dolayı artan boşanmalar, toplumsal yozlaşmalar ve anneliğin önemine dikkat çeken Hayati İnanç, “Ölçülü bir yağcılık sosyal ilişkilerin merhametidir. İltifat iyidir. Nefsi ve hissi ilişkilerin sonu hüsrandır” dedi.Söyleşinin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel Hayati İnanç’a teşekkür ederek, Alanya ipek kozasında yapılan bir tablo ve Alanya Belediyesi yayınlarını hediye etti.Organizasyonun sponsorları arasında yer alan 7 Bilim Koleji yöneticileri de Hayati İnanç’a, teşekkür belgesi takdim etti.Alanya’da gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen İnanç, programın sonunda fuaye alanına geçerek okurları için kitap imzaladı.2. Alanya Kitap Günleri kapsamında 25 Eylül Çarşamba; saat 11.00’de Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Osmanlı’yı Doğru Anlamak” konulu söyleşi ile vatandaşlarla buluşacak. Fuar, 29 Eylüle kadar devam edecek.