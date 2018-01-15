Alanya Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

BİN Aile Bir Aile Derneği'nin Kurucu Başkanı ve Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) 1. Kitap Fuarı'nı gerçekleştirdi. Süleyman Dora, katılımcıların, elde ettikleri geliri gönüllü olarak derneğe bağışlayacaklarını ve bu parayla 'Dijital Kütüphane' kurulacağını söyledi. AKM'de gerçekleşen fuara 28 yazar katıldı. AKM'nin giriş bölümünde yapılan kitap fuarına çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş katıldı. Fuara katılan çok sayıda vatandaş kitap fuarının Alanya'nın ihtiyacı olan bir etkinlik olduğunu belirttiler. Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Nilgün Özcan da fuarı gezerek, "Bu Alanya için çok güzel oldu. Alanya’da kitap arayanlar, okurla kitapların ve yazarların buluşması adına çok güzel bir etkinlik oldu. ÇYDD olarak burada olmaktan biz de çok mutluyuz, çok memnunuz. Gelenek halinde sürdürmek için çalışacağız" dedi.

'ALANYA ÇOK ŞANSLI'

Fuarı dolaşan İlkokul Öğretmeni Songül Ünal ise, "Kitaplar her zaman ilgimizi çekiyor öğretmen olduğum için kitaplar ile iç içeyiz. Alanya’da yaşayan kişiler çok şanslı, hem küçükler hem de büyükler için kitaplar var. Fuarın Alanya için de katkısı olacağına inanıyorum. İnsan kitapların içine girince fuardan çıkmak istemiyor. Çok güzel bir fuar olmuş, çocuklara ve büyüklere tavsiye ediyorum ve bu fuarda emeği, katkısı bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

'KONAKLAMA VE YEMEK YOK'

Yazar Öztürk Acun ise, "Vatandaşın fuara olan ilgisi beklentimizin üzerinde oldu. Alanya’da okuma kültürünün bu kadar olduğunu sanmıyordum ama fuarın düzenleyicilerini tebrik etmek lazım, güzel bir düzenleme yapmışlar. Fuarın ilk defa olması nedeniyle eksikleri var, belediyenin destek çıkması lazım, mesela dışarıdan gelenlere konaklama, yemek gibi hizmetleri olabilirdi, çünkü başka yerlerde var. Tuzla’da, Malatya’da ve Kahramanmaraş’ta böyle çalışmalar var, burada da yapılabilir, çünkü burası ayrıca bir turizm kenti" dedi.

'BİZE DAHA BÜYÜK SALON LAZIM'

Bin Aile Bir Aile Derneği'nin Kurucu Başkanı ve Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora da "Fuara olan ilgi umduğumuzdan daha yüksek, Alanya’nın böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğu için çalışmalara başladık. Alanya’ya bu salonun yetmediğini, daha büyük salonlara ihtiyaç olduğunu herkes görmüştür. Büyüksün Alanya diyoruz" dedi.

