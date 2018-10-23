Alanya Kitap Fuarı açılıyor

20 yayıneviyle birlikte 11 yazarın söyleşi yapacağı fuar, 4 Kasım’a kadar devam edecek. Alanya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek fuarda tüm kitaplar yüzde 20 indirimle satılacak. 25 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam edecek etkinliğe 20 farklı yayınevi katılacak. Vatandaşlar, birbirinden değerli yüzlerce kitabı bu fuara özel en az yüzde 20 indirimle satın alabilecekler.

11 YAZAR, 11 GÜN SÖYLEŞİ YAPACAK

Okuyan Şehir Alanya ismiyle düzenlenen fuarda, fuar süresince 11 yazar, 11 farklı konuda söyleşi ve imza etkinliği yapacak. 7’ den 70’e geniş bir yelpazeye hitap eden fuarda ayrıca şiir gecesi ve kum sanatı gibi farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Okuyan Şehir Alanya sloganıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz fuarı, ilkbaharda çocuklar için, sonbaharda ise yetişkinler için olmak üzere yılda iki kez düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinliğimizi Alanya’mız için gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.