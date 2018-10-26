Alanya kışın da rengarenk

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı.

410 BİN ADET ÇİÇEK DİKİMİ YAPILACAK

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hazırlanan çiçek parterlerine soğuk günlerde de Alanya’nın renkli ve güzel görünmesi amacıyla mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine hız verildi. Bu kapsamda ilçe genelinde 410 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi yapılacak.

ÇİÇEKLER BELEDİYE SERALARINDA ÜRETİLİYOR

Çiçeklerin Belediyenin kendi serasında üretildiğini ifade eden Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için ilk etapta seçtiğimiz 410 bin mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve mahallelerde devam ediyor.’’ dedi.