Alanya kırsalında yollara kış bakımı

ALANYA genelinde bol yağışlı ve sert geçen kış şartları, ulaşımı sağlayan yollarda da trafiği etkileyecek hasarlar meydana getirdi. Alanya Kırsalı’nda mahalleleri daha çok etkileyen zorlu şartlar mahalle yollarının da bozulmasına neden oldu. Kırsal Mahallelerin Alanya’ya ulaşımını olumsuz etkileyecek şartların ortadan kaldırılması için gece gündüz çalışan Kırsal Alan Ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları açıyor, bakım onarım, yama ve rampa temizliği yapıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Mahmutlar Barbaros Caddesi, Fakırcalı Mahallesi ve Demirtaş Boğazdeğirmen yollarında bakım onarım ve yama çalışması yaptı.