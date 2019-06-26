Alanya kırsalında yılan paniği

ALANYA'DA özellikle kırsal mahallelerdeki ev veya villalarda yaşayan vatandaşlar yılan korkusuyla geceleri rahat uyku uyuyamıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de yılan ve akrep sayısında artışa neden oldu. Kargıcak Mahallesi kırsalındaki lüks bir sitede yaşayan 64 yaşındaki yerleşik Hollandanlı Ernst Meijer, kendisine ait villasında çiçek bakımı yaptığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir engerek yılanının üzerine bastı. Hollandalı Meijer, yılanı fark ederek elindeki sopa ile önce kafasına, sonra da vücudunun çeşitli yerlerine vurarak hareket etmesini engelledi. Gürültüye gelen komşuların yardımıyla yılan etkisiz hale getirilerek öldürüldü. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ise havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanların yemek ve üreme ihtiyaçlarını karşılamak için bugünlerde aktif hale geldiklerini ifade etti. Müdür Rüzgar, “Soğukkanlı canlılar kategorisinde olan yılanlar sıcak gün ve geceleri daha çok sevdiği için sıcak yaz günlerinde çok daha hareketli olurlar. Yılanlar genellikle insanları elleri ve ayak bileklerinden ısırarak zehir salgılarlar” dedi. Zehirli dahi olsa yılanların çevreye ve doğaya insandan çok daha fazla yararı olan bir canlı olduğunu ifade eden Müdür Rüzgar, “Yılanların evimizden uzak durmasını istiyorsak, yılanların yediği böcek, fare, kertenkele ve kene gibi hayvanların barınabileceği moloz ve odun yığınları ile ot ve çöp gibi şeyleri evinizin etrafından kaldırın” uyarısında bulundu. Yılanları uzaklaştırmanın doğal yollarını da açıklayan Müdürü Mehmet Rüzgar, “Nohudun tuzlu olan yaprakları yılanı yakacak ve uzak tutacaktır. Bahçenize nohut ekin. Birkaç adet sarımsağı yılanın geçtiği yerlere koyun, yılan bir daha asla o bölgeden geçmeyecektir. Yılanlar keskin kokulardan hoşlanmaz. Göçebileceği yerlere kükürt ve kireç koymak onları bulundukları ortamdan tamamen uzaklaştıracaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 10:57