Alanya kırsalında asfalt atağı

ÇALIŞMALAR hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçe genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yücel, “ Şu an batı mahallelerimizden Karamanlar ve Orhanlar Mahallesinin kullandığı “Çay Yolu’nda” 2 kilometre asfalt çalışmamız devam ediyor. İlk defa asfalt yapılan çay yolu Karamalar ve Orhanlar’a ulaşımı 5 kilometre kısaltacak. Daha önce patika niteliğinde olan bu yolu genişleterek asfalta hazır hale getirdik. Asfalt çalışmasının ardından halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.



“BAŞKANIMIZ SÖZ VERDİĞİ HER HİZMETİ AYAĞIMIZA GETİRİYOR”

Çay Yolunun asfaltlanmasının başta Karamanlar ve Orhanlar olmak üzere tüm bölgenin faydalanacağı bir hizmet olduğunu belirten Vatandaşlar, “ Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimize anında cevap veriyor ve söz verdiği her hizmeti ayağımıza getiriyor. Kendisine ve ekiplerine minnettarız” diye memnuniyetlerini dile getirdiler.