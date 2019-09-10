Alanya kırsalda yollar yenileniyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol bakım, yama, şarampol temizliği ve onarım çalışmalarına devam eden kırsal alan ekipleri, Fakırcalı, Beldibi ve Başköy grup yolunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Çukurların ve kaymaların meydana geldiği yolun yaklaşık 2 kilometrelik bölümü ekipler tarafından 2 gün süren çalışmaların ardından asfaltlandı.