Alanya-Kıbrıs feribot seferleri başladı! İşte gidiş-dönüş fiyatlar

AKGÜNLER Feribot'un yetkili acenteliğini yapan Today Tourism Travel Agency Genel Müdürü Bekir Yıldırım, Alanya-KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) feribot hattının 2018 yılında başladığını, 2019 yılında da devam ettiğini söyledi. Feribot seferlerinin Alanya'dan Kuzey Kıbrıs'a Cuma ve Pazartesi günleri, Kuzey Kıbrıs'tan Alanya'ya ise Perşembe ve Pazar günleri düzenlendiğine işaret eden Yıldırım, "Karşılıklı seferler saat 11.00'de başlıyor ve yolculuk 3 saat 15 dakika sürüyor. Gidiş-geliş bilet bedelleri vergiler dahil 515 TL. Bu fiyatlar taban fiyatıdır. Talep arttıkça fiyatlar yükselebiliyor. İlave olarak paket proğramlarımız da var. Cuma-Pazar günleri arası 2-3 gecelik paket turlarımız da var. Bu turlar da feribot biletleri, şehir içi otellerde konaklama ve şehir turu dahil 1150 liradan başlayan cazip fiyatlar uygulanıyor" dedi.

36 SEFER DÜZENLENECEK

Bekir Yıldırım, feribotun 2 katlı ve 384 yolcu kapasiteli olduğuna dikat çekerek, şunları söyledi: "Gayet konforlu bir seyahatin sunulduğu feribotta bazen deniz dalgalanmalarından dolayı bazı misafirlerimizi deniz tutabilmektedir. Feribota binmeden önce sabah kahvaltısı daha hafif yapılmalı ya da deniz tutmasına karşı eczaneden hap alınması daha iyi bir yolculuk için gerekebiliyor. Kuzey Kıbrıs'a gitmek için Türk vatandaşları için pasaporta ihtiyaç yok ama kesinlikle kimlik kartlarına ihtiyaç var. Sadece eski veya yeni nüfus kimlik kartıyla giriş yapılabiliyor. KKTC, tarihi geçmişi ile mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Orası bizim adamız. İnsanları bizim insanlarımız. Feribotun son seferi 14 Ekim tarihinde yapılacak. Toplamda 36 sefer gerçekleşecek."

'YERLEŞİK YABANCILAR VE TURİSTLER ALANYA'DAN KKTC'YE SORUNSUZ GİDEBİLİR'

Yıldırım, Alanya'da yaşayan her milletten yerleşik yabancılar ile turistlerin de KKTC'ye sorunsuz girebildiklerini hatırlatarak "Yeni Alanyalılar dediğimiz insanlar ile tatile gelen misafirlerimiz de KKTC'yi mutlaka görmeliler, orada tatil yapmalılar. Onlara uygun da cazip paket turlarımız var" dedi. Yıldırım, cazip fiyatlarla KKTC'ye gitmek isteyenlerin bilgi almak ve detaylar için 0533 655 68 56 numaralı telefonu aramalarının yeterli olduğunu söyledi.