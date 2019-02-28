Alanya Keykubat'tan sivil savunma ziyareti

Her sene Şubat ayının son haftasında kutlanan Sivil Savunma Haftası dolayısıyla Alaattin Keykubat Koleji’nin lise ve anaokulu öğrencileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Alanya Keykubat'tan sivil savunma ziyareti
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DENEYİMLİ itfaiye ekibinden yangın söndürmeyle ilgili bilgiler alan öğrenciler, daha sonra yapılan yangın söndürme tatbikatında alevleri söndürdüler. Alaaddin Keykubat Koleji Koordinatörü Hüsniye Baysal, Sivil Savunma Haftası’na yeteri kadar önem verilmediğini söyleyerek, “Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Okulda, evde, yaşamın her alanında deprem ve yangın gibi afetlerin yaşanması durumunda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık ve akabinde uygulamasını gerçekleştirdik. Gelişim çağındaki öğrencilerimizin bu sorumluluklarını en erken yaştan öğrenmesi ve bilinçlenmesi bizim için çok önemli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 15:48
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