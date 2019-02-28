Alanya Keykubat'tan sivil savunma ziyareti

DENEYİMLİ itfaiye ekibinden yangın söndürmeyle ilgili bilgiler alan öğrenciler, daha sonra yapılan yangın söndürme tatbikatında alevleri söndürdüler. Alaaddin Keykubat Koleji Koordinatörü Hüsniye Baysal, Sivil Savunma Haftası’na yeteri kadar önem verilmediğini söyleyerek, “Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Okulda, evde, yaşamın her alanında deprem ve yangın gibi afetlerin yaşanması durumunda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık ve akabinde uygulamasını gerçekleştirdik. Gelişim çağındaki öğrencilerimizin bu sorumluluklarını en erken yaştan öğrenmesi ve bilinçlenmesi bizim için çok önemli” dedi.