Alanya Keykubat Plajı'nda ilginç vaka: Bu balıklar neden ölüyor?

Alanya denizinde ve Dimçayı'nda geçtiğimiz aylarda görülen balık ölümleri bugün yeniden görüldü

Alanya Keykubat Plajı'nda ilginç vaka: Bu balıklar neden ölüyor?
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KEYKUBAT Plajı'ndaki En Vie Beach Restoran'ın yan tarafında bulunan dere içerisinde çok sayıda küçük balığın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, bu durumu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Konuyu Alanya Belediyesi'ne bildirdiklerini ve incelenmesini isteyen vatandaşlar, dere suyundaki bir maddenin balıkların ölmesine sebep olabileceğini iddia ettiler. Çok sayıda yabancı turistin ise ölü balıkları görüntülemeleri ise dikkat çekti. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ise ölü balıklardan numune aldıkları ve incelemek üzere laboratuvara götürdükleri öğrenildi.

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