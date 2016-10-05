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Alanya Kent Konseyi Özcan'la 'Devam' dedi

Alanya Kent Konseyi'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşti

Alanya Kent Konseyi Özcan'la 'Devam' dedi

Alanya Kent Konseyi'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşti

05 Ekim 2016 Çarşamba 19:41
Alanya Kent Konseyi Özcan'la 'Devam' dedi
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KATILIMIN oldukça yüksek olduğu genel kurula Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, oda ve dernek başkanları, siyasi partilerin başkanları da iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, "Görevde bulunduğumuz süreçte gerek Alanya gerek Türkiye ölçeğinde bir çok proje için uğraş verdik. Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun dönem başkanlığını gururla yaptık. Bundan sonra da kent konseyi hizmetlerine devam edecek. En iyi en güzeli Alanya'ya yaşatmak adına durmadan çalışmaya devam edecek" dedi.
'KENT KONSEYİ GÜZEL İŞLER YAPIYOR'
Nurhan Özcan'ın ardından kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven de, "Kent konseyi Alanya'nın bir yüzü olarak Türkiye'ye Alanya'nın adını duyuruyor. Biz de Kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben de faaliyet raporunu incelediğimde gördüm ki her iki sayfadan birinde resmim var. Bu beni çok onure etti. Demek ki ben de her zaman destek vermişim ve bunu onlar da hissedip bana yer vermişler" dedi. Açılış konuşmalarının ardından faaliyet raporu okunup oylandı. Daha sonra genel kurula geçildi ve oylama yapıldı. Tek liste ile seçime giren mevcut Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, 2 yıllığına daha yeniden başkan seçildi. Oylama işleminin ardından program sona erdi.
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Son Güncelleme: 05.10.2016 19:44
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azime aksoy 2016-10-07 17:36:22

tebrikler nuhabcım başarılar dilerim !

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