Alanya Kent Konseyi Öğretmenler Günü kutlandı

Kutlamaya Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, eğitim sendikaları ve öğretmenler katıldı.

Emekli öğretmenler, Haşim Yetkin, Ali Gürkan ve Mehmet Özkan şu anki eğitim öğretim sistemi ile eski yıllarda ki sistemi karşılaştırıp, anılarını paylaştılar. Eski yıllarda ki kılık kıyafetten, kullanılan öğretim araçlarından, disiplin ve başarı orantısına kadar güzel bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Hep birlikte pasta keserek öğretmenler gününü kutlayan öğretmenler, eğitim öğretim sorunlarının konuşulmadığı bir Türkiye temennisi ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.