Alanya Kent Konseyi'nin gündemi yoğun

TOPLANTIYA, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Engelsiz Yaşamevi Derneği Başkanı Gülnur Erbudak Ağca, Alanya Yardıma Muhtaç Öğrenciler Derneği (AYMÖD) Başkanı Mehmet Özkan, Dilek Çelebiler, AK Parti Kadın Kolları Temsilcisi Nimet Küçükyılmaz, İyi Parti Kadın Kolları Temsilcisi Didem Dim Özaltın, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Toplantı gündeminde, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile alakalı düzenlenecek program hakkında planlama yapıldı. 5 Aralık Çarşamba günü saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde toplanılıp, kurum ve derneklerin çelenk sunumu sonrası saygı duruşu, istiklal Marşı ve ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin basın açıklamaları yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenler, bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Eğitim, toplumda en önemli yeri teşkil eder. Bir cumhurbaşkanı da yetiştiren bir eğitimcidir. Bir öğretmeni de yetiştiren bir eğitimcidir. Eğitim ne kadar ileri olursa toplum da o kadar ilerde olur. Eğitim sorunlarının konuşulmadığı bir ülke temennisi ile tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım" dedi.