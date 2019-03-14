Alanya Kent Konseyi'nden sandığa gidin çağrısı

GÜNDEM maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Özcan şubat ayında konsey olarak eğitim uzmanı gazeteci Abbas Güçlü’yü ağırladıklarını söyledi. Özcan, "Gerçekleştirilen söyleşiye Alanyalılar tarafından büyük bir ilgi vardı. Abbas bey Alanya hakkında çok güzel reklamlar yaptı. Köşesinde Alanya'yı çok güzel yazdı. Bu anlamda güzel bir ivme yakaladık. Bunun devamını getireceğiz. Seçimlerin ardından Türk tarihçi yazar Sinan Meydan'ı Alanya'ya getireceğiz. Bunun sözünü aldık. Yine ekonomist Cem Seymen'ni de Alanya'ya getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

SU KABAĞI FİDESİ DAĞITILACAK

Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında Alanya Kent Konseyi olarak 2017'de 10 bin, 2018'de 15 bin su kabağı fidesi dağıttıklarını belirten Özcan, bu yılda Alanya halkına su kabağı fidesini dağıtacaklarını söyledi. Kent Konseyi olarak her seçim döneminde seçmene oy ver çağrısında bulunduklarını kaydeden Özcan, "Seçimlerden önce seçmenleri sandığa davet edeceğiz. Vatandaşların hangi partiye veya adaya oy verecekleri kendi tercihleri ama sandığa gidip vatandaşlık görevini yapması gerekiyor. Her seçmenin söz hakkı var. Biz tüm seçmenlerimizi vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi için sandığa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANA GÜNDEM ALANYA'NIN İL YAPILMASI'

Toplantı'nın en önemli gündem maddesi ise Alanya'nın il olma konusu oldu. Kent konseyi olarak öncelikli olarak kentsel faaliyetler ve kentin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özcan, "Alanya'nın dinamit oda ve dernekleri konseyimizin içinde barındırıyoruz. Bu vesileyle Mimarlar Odası, Esnaf Odası, ALTİD, Bakkallar Odası, ALTAV, Alanya Sanayi ve Ticaret Odası (ALTSO) gibi kurumlarla Alanya'nın bir raporu çıkarılacak. Biz bu raporları birleştirerek ilgili kurumlarla ve ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapacağız, raporlarımızı sunacağız. Birinci önceliğimiz ilk zamanda başlattığımız gibi Alanya'nın il olması. Alanya'nın hak ettiği değerlerin gereği alınması alınması diye bir kararımız var. Alanya'nın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.