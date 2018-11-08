Alanya Kent Konseyi'nden davet

ALANYA'DA bir çok etkinliğe öncülük eden Alanya Kent Konseyi, bugün saat 11.45'de cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Alanyalı ve tüm şehitlerimiz için bir anma programı düzenleyecek. Anma programına Kuran Okuma Dünya Birincisi, Edirne Selimiye Camii Hatibi Alpcan Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı İmam Hatibi Halil Kurşun katılacaklar. Emine Özmüftüoğlu Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'le ilgili bir açıklama yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tüm Alanya halkını davet etti.