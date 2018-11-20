Alanya Kent Konseyi Bursa’da

ALANYA heyetini İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Rumeli Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı da olan Şuayip Toprak, Bursa Anadolu Dernekleri Federasyon Başkanı Ensar Seyhan ve çok sayıda dernek başkanı karşıladı. Türkiye’de çok sayıda kent konseyine öncülük eden Bursa Kent Konseyi’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Başkan Toprak, Alanya Kent Konseyi’ni yakından takip ettiklerini ve Türkiye’de en başarılı Kent Konseylerinin arasında yer aldığını, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ile ilerleyen zamanlarda bir araya gelip ortak çalışmalarda bulunulacağını belirtti. Başkan Özcan da, Alanya Kent Konseyi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında aktarımlarda bulundu. Ardından ise Bursa ve Alanya’da yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Programın sonunda günün anısına İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şuayip Toprak’a Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından plaket verildi.