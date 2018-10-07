Alanya Kayabaşı'nda su sevinci

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelere hizmet yağmuru sürüyor. Yıllardır su sorunu yaşayan Alanya'nın Kayabaşı Mahallesi de ASAT ekiplerinin yaptığı çalışma ile suya kavuştu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun girişimleri ile yapılan çalışma neticesinde ASAT ekipleri mahallede sondaj çalışması yaptılar. 160 metreye kadar sondaj çalışması yapan ekipler 70 metreden itibaren su olduğunu belirttiler. Çıkan su ile mahalle halkı büyük sevinç yaşarken açılan kuyu teste alındı. ASAT ekiplerinin pazartesi itibari ile çalışmalara başlayacağı ve tüm mahalleye suyu dağıtacağı belirtildi.

Mahalle Halkından Teşekkür

Çalışmalar karşısında oldukça mutlu olan mahalle halkı suyun çıkarılması ile büyük sevinç yaşadılar. Mahalle sakinlerinden Mustafa Tiryaki yıllardır su sorunu yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizi suya kavuşturan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya ve Yönetimine Kayabaşı Muhtarı Mesut Göztaş'a ve emeği geçen herkese mahalle halkı olarak teşekkür ediyoruz." dedi.