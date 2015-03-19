Alanya karmaşası

19 Mart 2015 Perşembe 13:49
BANDIRMA 17 Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerinin kurulmasına ilişkin yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edilmiş, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak geçen yıl kurulan Alanya Tıp Fakültesi’nin de Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlanacağı bildirilmişti. Komisyon toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapan CHP Milletvekili Nur Serter, “Başarıları ile dünya çapında ün yapmış Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yeni kurulacak olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlanması istenmiştir. YÖK temsilcisinin de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıkmıştır. Seçim öncesi eğitim siyasete kurban ediliyor” dedi. Ancak komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi, bağlanacak fakültenin Akdeniz Tıp değil, Alanya’da yeni açılan fakülte olduğunu açıkladı.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 13:04