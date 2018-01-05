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Alanya Karayolları'ndan jet açıklama

Alanya'da son günlerin en tartışmalı bölgelerinden biri haline gelen yeni çevreyolu konusunda Karayolları Bölge Müdürlüğü düğmeye bastı

Alanya Karayolları'ndan jet açıklama

Alanya'da son günlerin en tartışmalı bölgelerinden biri haline gelen yeni çevreyolu konusunda Karayolları Bölge Müdürlüğü düğmeye bastı

05 Ocak 2018 Cuma 16:01
Alanya Karayolları'ndan jet açıklama
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VATANDAŞLARIN bugün üstgeçit, sinyalizasyon ve yaya geçidi için eylem yaptığı bölgeye üstgeçit yapılması için çalışmalara hemen başlayacaklarını söyleyen Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, şu açıklamayı yaptı: "Bölünmüş yol konumundaki Alanya Çevreyolu'nun yaklaşık 4 kilometrelik kesimi 28 Aralık 2017 tarihinde trafiğe açılmıştır. Açılan kesimde, kurumumuzun teknik elemanlarınca yapılan teknik incelemeler neticesinde, yaya güvenliği açısından yapılması planlanan yaya üstgeçidi için 4 Ocak 2018 tarihinde yer tespiti yapılmıştır. Tespit edilen nokta için 8 Ocak tarihinde arazi ölçümleri yapılacak, ardından projelendirme ve temel çalışmalarına başlanacaktır. Prefabrik çelik konstrüksiyonlardan imal edilecek yaya üstgeçidinin Mart ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca Alanya geçişinde iki adet daha yaya üstgeçidi yapımına başlanıp 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

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Son Güncelleme: 05.01.2018 16:15
Anahtar Kelimeler:
üstgeçitçevreyoluKarayollarıAlanya
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