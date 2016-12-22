Alanya karanlığa büründü

22 Aralık 2016 Perşembe 23:41
ALANYA'DA gece saatleri itibariyle başlayan elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmur nedeniyle bazı elektrik hatlarında arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya dair yapılan bilgilendirmede trafo patlaması sebebiyle oluşan arızanın giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların büyük bölümünün 02.00 civarında tamamlanması ve yer yer elektrik verilmeye başlanması bekleniyor.
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