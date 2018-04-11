Alanya kapalı pazar yerine kavuşuyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'YA yeni bir kapalı pazar alanı kazandırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ile birlikte kapalı pazaryerindeki son çalışmaları denetledi. Alanya Belediyesi, kentin daha modern bir görünüme sahip olması için gereken kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda,

Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali baştan sona yenilenerek kapalı pazar yerine dönüştürüldü. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Yücel, Alanya’nın kapalı pazaryeri eksikliğinin giderildiğini, pazarcı esnafı ve vatandaşların rahatça kullanabileceği modern bir pazar yeri kazandırdıklarını söyledi. Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları kapsamında mevcut çarşıda seramikler yenilenerek altyapı giderleri yeniden yapıldı. Pazaryerinin üstü modern sistemlerle örtüldü. Tüm yapılar baştan sona yenilendi. Yeni düzenleme ile modern bir görünüme kavuşturulan Ucuz Halk Pazarı’nın güney kısmına giriş takı ve zabıta eğitim merkezi de yapıldı.