Alanya Kalesi’ne giriş zamlandı

-Ceren ŞAHİN

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın, müze ve ören yerlerini işleten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) gönderdiği yazıda, giriş ücretlerine 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak koşulu ile büyük bir zam yapılacağını duyurmasının ardından Türkiye’deki ören yerlerinin giriş ücretlerine yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. Zamlar Ekim 2018’den itibaren uygulanmaya başlandı. Müze ve örenyerlerin yanı sıra, müze kartlara da zam yapıldı. 50 lira olan Müzekart’a yüzde 40 zam geldi ve yeni fiyatı 70 lira oldu. İndirimli Müzekart ise 20 liradan 30 liraya çıkarıldı.

KALEYE 5, MÜZEYE 1 LİRA ZAM GELDİ

Peki, Türkiye genelinde yapılan zamların ardından Alanya’da son durum ne?

Gerek acente bilet fiyatlarına gerekse de müze ve örenyerlerine gelen zamlara ilişkin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkan Yardımcısı Kerim Yılmaz şu açıklamada bulundu: “Bakanlığın açıklamasında A grubu seyahat acenteleri tarafından 30 Nisan 2018 ve öncesinde TÜRSAB aracılığıyla satın alınmış olan acente biletlerinin geçerlilik süresinin 30 Nisan 2019'da sona ereceği belirtildi. Belirtilen tarihte henüz kullanılmamış olan biletlerin 15 Mayıs 2019'a kadar acenteler tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne teslim edilebileceği belirtildi. Teslim karşılığında 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak ve teslim edilen acente bileti bedelinin yüzde sekseni değerinde avans acenta bilet hesabı oluşturulacağı ifade edildi. Acenteler sahip oldukları avans miktarı karşılığında bu hesaplardan 2019 yılı sonuna kadar peyderpey acente bileti tedarik edebilecek. Söz konusu değişim yapılmadığı takdirde 30 Nisan 2018 tarihinden önce satın alınan biletlerin 1 Mayıs 2019 tarihinde kullanıma kapatılarak iptal edileceği ifade edildi. Değişime konu olan acente biletleri 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kullanılamayacak. Bakanlığın duyurusunda SICPA Turkey Ürün Güvenliği A.Ş'den satın alınan biletlerle ilgili de şu açıklama yapıldı: 01/05/2018 – 17/08/2018 tarihleri arasında SICPA TURKEY Ürün Güvenliği A.Ş’den satın alınan acenta biletlerinin geçerlilik süresi 01/05/2019 tarihinde sona erecektir. 17/08/2018 – 30/09/2018 tarihleri arasında SICPA TURKEY Ürün Güvenliği A.Ş’den satın alınan acente biletleri 01/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmayacak, bu biletlerden kullanılmamış olanlar ancak oluşan fiyat farkının ödenmesi halinde 01/05/2019 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olacaktır. 01/10/2018 tarihinden itibaren satın alınan acente biletlerinin geçerlilik süresi 01/05/2019 tarihinde sona erecektir. Müze ve örenyerlerine uygulanan zamlar noktasında da Alanya’da fahiş oranlar söz konusu değil. 5 lira olan müze giriş ücreti 6 liraya çıkarılırken, tarihi Kızılkule, tersane ve benzeri alanlara herhangi bir zam yapılmadı. 1 Mayıs 2018 itibariyle ihale yöntemi ile işletmesi Sicpa Turkey’e geçen Alanya Kalesi’nde de giriş ücretleri 15 liradan 20 liraya yükseltildi. 1 Ekim itibariyle Alanya Kalesi’ne girişlerde 20 lira uygulanmaya başlandı. Tatil günleri ise yine 15 lira üzerinden gezilebiliyor.”