Alanya Kalesi'nde surları yıkan skandal!

Mehmet AL

ALANYA'DA geleneksel tarihi evlerden birinin bitişik olduğu sur duvarının yıkılması sonrası yapılan incelemelerin ardından ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde tarihi evin bitişik olduğu sur duvarının bir kısmının kış ayında aşırı yağış sonrası yıkılmasına yönelik incelemelerde bulunuldu. 10 hektarlık yarımada üzerinde Helenistik dönemde kurulan ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi'nde koruma altına altınan tarihi evin sahibi Avusturyalı Walter Godina'nın izin almadan evinden surlara pencere açması, balkon kısmına fayans dökmesi ve surların üzerine korkuluk yaptırmasına neden olduğu öne sürüldü. Surların devamının da yıkım tehlikesi altında olduğu ve Alanya Müze Müdürlüğü'nün, ev ve sura izinsiz müdahale edildiği gerekçesiyle Walter Godina hakkında yasal işlemleri başlattığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak, yaptığı açıklamada, sur duvarlarının şubat ayında çok şiddettli yağmurdan sonra yıkıldığını söyledi. Ev sahibi Avusturyalı Walter Godina'nın yaklaşık 35 yıldır evi kullandığını aktaran Muhtar Bayrak, "Buraya yıkım sonrası yetkililer gelip çalışmalar yaptı. Sonuç ne olur biz de bilmiyoruz" dedi.