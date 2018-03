Alanya Kalesi trafiğe kapatılıyor mu?

DÜN gerçekleştirilen 'Alanya Kalesi'ni Değerlendirme Toplantısı'nın ardından bugün basın mensuplarına açıklamalar yapan Yücel, toplantıda alınan kararları da değerlendirdi. Yücel ayrıca Demirtaş'ta cumartesi günü gerçekleştirilecek Demirtaş Kültür Merkezi'nin açılışına vatandaşları davet etti. Vatandaşların Regaip Kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Yücel, "Afrin'de de görev yapan askerlerimize bu mübarek günde dualarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

DEMİRTAŞ'A KÖPRÜ MÜJDESİ

Yaklaşık bir yıl önce temeli atılan Demirtaş Kültür Merkezi'nin cumartesi günü gerçekleşecek açılışına tüm Alanya halkını davet eden Yücel, "Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezinin cumartesi günü saat 16.00'da açılışı yapılacaktır. Tüm halkımızı açılışa bekliyoruz. Demirtaş Köprüsü'nün de teslimlerini yaptık, ilmalata başlandı. İnşallah bölgede daha sağlıklı ulaşımın sağlanması ve insanların içerisinde her an köprünün çökmesi korkusunu yok ederek halkımızın kullanımına sunacağız" ifadelerini kullandı.

'KALE İVME KAZANACAK'

Dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin olarak da konuşan Yücel, teleferik fiyatlandırma tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Teleferiğe ücret olarak bakmıyoruz. Teleferik, kaleye bir renk, bir ahenk kattı. Kaleyle birlikte Ehmedek bölgesi, kültür evleri Süleymaniye Camisi'ni İç Kale'nin güzelliklerini, Bedesten'i günlük bir yaşam alanına dönüştürdü. İnsanların hoş vakit geçirebileceği bir yer oldu. Biz bu kültürel varlıklar sayesinde bugünleri görüyoruz. Eninde sonunda yayalaştıracağız. Herkes Damlataş tarafından trafiğe kapanacağını düşünüyor ancak Alanya Kalesi'nin giriş kapısından sonraki bölgeyi yayalaştıracağız. Bu mirasları daha da ileriye taşımak için mücadele veriyoruz. İç kalede yaşayanların yaşam tarzlarında bir değişiklik olmayacak. Dünkü toplantı hem Alanya, hem halk, hem de Türk tarihi için önemli bir adımdı. Böyle bir düşünceye sayın valimizin de kalıcı imzalar atmasından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya için bu bir dönüşüm noktası olacaktır. Yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum örgütleri, halk bir arada olmalı ve her kararın arkasında durarak sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.

EN BÜYÜK KAZANIM ÇALIŞMA SAATLERİ'

Alanya'nın en önemli özelliği medeniyet şehri olmasıdır. Birçok ören yeri, kiliseler, medreseler, hanlar var. Bu toplantıda en önemli nokta ören yerlerinin gece 11-12'ye kadar açık olması bizi etkileşim altyapısını hazırladığımız aydınlatmalar ve güvenlik aşamaları sağlandıktan sonra bu yaşam alanları 12'ye kadar açık olacak. Bu da oraların gezilip görülmesi açısından bir milat olacak. Böylece Alanya'da gündüz sıcakta gezilemeyen yerleri gece gezilebilecek. O bölgelerde yıllık gezen insan sayısının arttığını hep birlikte göreceğiz."